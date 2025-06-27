前檢察官任職時性騷擾4女 懲戒法院判罰俸1年

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（中央社記者林長順台北27日電）已退休的前檢察官施教文在彰化地檢署任職期間，被控性騷擾4名女性，分別遭監察院及檢評會移送懲戒。懲戒法院職務法庭今天判決施男罰款，數額為任職時最後月俸給總額1年。可上訴。

判決指出，施男於民國111年9月30日下午在地檢署內與同事甲女聊天時，以言語及近距離手指比劃方式，當場評論甲女身材，並趁甲女不及抗拒，以手指碰觸甲女的胸部。

施男另被檢舉於112年3月30日下午在地檢署內與另一名同事乙女開會討論案件時，利用討論空檔，走到乙女身後，趁乙女不及抗拒，以手觸摸乙女的臀部。

施男又於112年7月7日下午在財政部中區國稅局會議室開會時，在會議中把乙女坐的滾輪式座椅拉至緊鄰他的左側，向乙女講述與會議無關的時事話題，趁乙女不及抗拒，多次以雙手緊握乙女的雙手3至5秒。

施男還被檢舉於112年7月5日下午在彰化縣鹿港鎮辦公室訊問一起案件證人時，趁協助繕打筆錄的丁女不及抗拒，多次以手指觸摸丁女的手背，又把手環過丁女腰部，觸摸丁女腰部左側。

另外，施男於109年4月24日開車載A女到員林稽徵所製作筆錄，期間不時以手碰觸A女的手背及手臂，甚至將手指放在A女腰部，使A女感到震驚及噁心。當天下午筆錄製作完成後，施男在所有承辦人面前，以手肘碰撞A女上手臂，說「她今天是被我叫來虐待的」等語。

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檢察官評鑑委員會認為施男有懲戒必要，報由法務部移送懲戒。監察院也彈劾施男並移送懲戒。懲戒法院職務法庭併案審理。

懲戒法院認為，施男的違失行為違反檢察官倫理規範，情節重大，嚴重損及檢察官形象，造成多名被害人人格尊嚴受損害及工作環境受影響，已嚴重危害原應致力維護的檢察官職位榮譽及尊嚴，判決施教文罰款，數額為任職時最後月俸給總額1年。可上訴。（編輯：張雅淨）1140627