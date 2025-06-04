調查站副主任涉對下屬猥褻 嘉院判1年得易科罰金

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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）調查局某調查站調查官被控112年、113年間擔任副主任時，對女下屬猥褻等3罪遭提告，嘉檢偵結起訴。嘉院審酌調查官坦承具悔意，判處應執行1年徒刑，可易科罰金；可上訴。

據嘉義地檢署發布的起訴書，這名調查站副主任涉嫌於112年7月間利用指派女調查官出勤機會，駕車回程時，涉嫌撫摸女調查官胸部；112年5月間某日晚間，又趁女調查官值日巡視樓層時，在辦公室走廊正面襲胸猥褻。

起訴書表示，這名副主任於113年5月間，與女調查官一同參加品酒會機會，涉嫌趁女調查官在與他人合照時，伸出左手觸摸女調查官臀部。嘉檢偵結，依利用權勢猥褻罪及性騷擾罪等3罪於今年3月間起訴。

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嘉義地方法院判決書指出，審酌這名調查官擔任公務機關副主管時，應謹言慎行、奉公守法且遵守兩性平權而為部屬表率，竟不潔身自愛耽溺於一己私慾滿足，讓被害人承受難以負荷壓力並造成身心受創嚴重。

嘉院表示，這名調查官於審理時坦承全部犯行（偵查中未全部坦承認罪）而略見悔意，雖有調解意願，不過被害人表示無此意願等一切情狀，因此所涉3罪分別判處有期徒刑6個月、6個月及4個月，應執行有期徒刑1年，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：陳清芳）1140604