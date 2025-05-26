公開評性平案惹議 教部：葉丙成已請假接受調查

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，教育部今天表示，葉丙成自即日起主動請假接受調查，教育部性平會已成立調查小組，將秉持依法、公正原則辦理。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資。民主進步黨立法院教育及文化委員會7名立委日前發表聲明，要求教育部依法將台灣大學性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會（性平會）立案調查。

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教育部今天發布新聞稿指出，有關國立台灣大學校園性別事件，依監察院的糾正意見及地檢署起訴書內容，教育部性別平等教育委員會已成立專案審查小組，檢視校方處理程序、調查報告及相關行政作為，或是否有新事實、新證據需要重啟調查，也會釐清校方處置是否妥當。

針對葉丙成於個人社群媒體平台涉及揭露校園性別事件當事人個資一事，教育部提到，性平會已成立調查小組進行調查，將秉持依法、公正原則辦理；葉丙成也自即日起主動請假接受調查。（編輯：李淑華）1140526