葉丙成社群公開評性平案掀議 教育部：送性平會調查

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（中央社記者陳至中台北21日電）台大日前發生疑似性平事件，教育部次長葉丙成日前在社群媒體發文，引發爭議。民進黨立法院教育及文化委員會委員今天發表聲明譴責，教育部承諾將葉丙成移交性平會立案調查。

葉丙成於4月21日在社群媒體發文，因文中截圖揭露性平事件，引發外界質疑。葉丙成事後修改內文，並將截圖隱藏，仍引來受害學生質疑。

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民主進步黨立法院教育及文化委員會委員，包括范雲、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、伍麗華、陳秀寶、吳沛憶今天上午聯名發表聲明，譴責教育部對台大性平事件處理嚴重失職，要求教育部依法將台大性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會立案調查。

教育部中午回應媒體表示，針對台大校園性平事件及葉丙成於社群平台發表的言論，都會依照「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果的公信力。（編輯：梁君棣）1140521