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葉丙成涉公開評論性平個案 民進黨7立委譴責、要求教育部調查

2025/5/21 10:58（5/21 12:05 更新）
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教育部次長葉丙成。（中央社檔案照片）
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（中央社台北21日電）台大日前發生疑似性平事件，教育部次長葉丙成日前在社群媒體發文，引發諸多爭議。民進黨立法院教育及文化委員會委員今天發表聲明，譴責教育部對台大性平事件處理嚴重失職，要求教育部依法將台大性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會立案調查。

中央社詢問教育部及葉丙成，截至今天上午10時，暫未獲得回應。

葉丙成在4月21日在社群媒體發文，因文中的截圖，揭露性平事件，引發外界質疑。葉丙成事後修改內文，並將截圖隱藏，仍引來受害學生質疑，「難道不知道校安通報也要保密嗎？」「有必要一再違法嗎？」「請問要刪文道歉了嗎？」

民進黨立法院教育及文化委員會委員，包括范雲、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、伍麗華、陳秀寳、吳沛憶今天上午聯名發表聲明，譴責教育部針對台大性平事件處理失當，教育部未善盡監督責任。

聲明指出，監察院於2024年調查認定，國立台灣大學未善盡保護學生之責任，導致學生揭露性騷擾事件後反遭安全威脅，並因此對教育部與台大提出糾正。然而教育部遲遲未落實改正，更未積極督導台大改善相關制度與措施，致使學生持續處於不安全之學習環境，顯示其監督明顯失職。

聲明表示，針對教育部對台大性平事件處理嚴重失職，民進黨全體教文委員已於2025年4月25日與5月9日兩度正式函文要求教育部啟動調查，然教育部迄今仍避重就輕，未完整揭示相關失職人員，亦未依立委要求清楚說明調查程序及是否遵守利益迴避原則等，顯有規避監督之虞，嚴重損害外界信任。

聲明指出，針對葉丙成於社群平台發表言論回應台大性平事件申訴當事人一事， 教育部至今仍以「個人行為」視之，嚴重模糊其作為政府高階官員與個人身份之間的界線。葉丙成作為教育部高階主管，其公開之一言一行已非單純個人言論，而代表教育部立場，以公開發文方式介入性平個案，直接對個案進行評論，甚至增加當事人身分暴露風險，處理方式極為不當。

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聲明表示，教育部至今未提出任何明確調查或懲處，明顯輕忽職責。教育部必須正視此案已非單一言論爭議，而是作為性平法之主管機關，如何昭示各級學校對性平事件的重視及處理態度。

最後，聲明也強調，教文委員會民進黨全體委員對教育部以上處理方式表達譴責，並正式要求教育部，依性別平等教育法第41條規定，將教育部針對前述事件，包含針對台大性平案及葉丙成公開發文一事，移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組立案調查，確保調查公正與結果之公信力，於1個月內公告調查結果，並依相關法規懲處。（編輯：蘇龍麒）1140521

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台大先前發生疑似性平事件，教育部次長葉丙成日前在社群媒體發文，引發諸多爭議。民進黨籍立法院教育及文化委員會委員今天發表聲明，譴責教育部對台大性平事件處理嚴重失職，要求教育部依法將台大性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會立案調查。（翻攝照片）中央社記者林敬殷傳真 114年5月21日
台大先前發生疑似性平事件，教育部次長葉丙成日前在社群媒體發文，引發諸多爭議。民進黨籍立法院教育及文化委員會委員今天發表聲明，譴責教育部對台大性平事件處理嚴重失職，要求教育部依法將台大性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會立案調查。（翻攝照片）中央社記者林敬殷傳真 114年5月21日
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