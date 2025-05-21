公開評論性平案惹議 葉丙成撤文道歉靜待調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）教育部次長葉丙成日前在社群發文，涉公開評論性平案，遭性平會立案調查。葉丙成今天在臉書發文，向受影響的學生道歉，為避免事情變得更複雜，選擇撤下發文，並靜待調查。

葉丙成於4月21日在社群媒體發文，因文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，引發外界質疑。民主進步黨立法院教育及文化委員會7名立委今天上午聯名發表聲明，譴責教育部對台大性平事件處理嚴重失職，要求教育部依法將台灣大學性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會（性平會）立案調查。

教育部於中午告知媒體，會依照「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議，確保處理程序公正與結果的公信力。

葉丙成今天稍晚在臉書發文解釋，當初看到學生在網路上透露出痛苦與無助，他心裡非常擔心，無法袖手旁觀。原本只是希望能讓她身邊的師長及時察覺，給予她溫暖與支持，所以才通知她的教授。

葉丙成說，他沒想到這份善意的舉動，卻無意中帶來了困擾，對此感到非常難過，也真心誠摯地向受到影響的同學道歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於網路稱教育部施壓教授，害教授辭職，葉丙成解釋，他的初衷單純是想釐清真相，不希望誤解越傳越廣；然而，這份心意卻被誤解，產生更多紛爭與困擾，為避免讓事情變得更複雜，他選擇撤下當時發文，靜待後續調查。

「作為一位關心學生的老師，我深切體會到，善意若表達不當，也可能帶來傷害。」葉丙成承諾會更謹慎地關心學生，也希望自己能更有智慧地處理這一切，接下來他將靜待調查結果，不再回應此事件，以免造成當事人的困擾。（編輯：吳素柔）1140521