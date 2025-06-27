林佳龍主持頒獎典禮 向資深外交人員表達敬意

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（中央社記者吳書緯台北27日電）外交部長林佳龍昨天主持外交部頒獎典禮，向退休與現職獲獎的外交人員表達敬意和祝賀。林佳龍表示，台灣的外交空間雖長期受到中國打壓，但已經走出自己的道路，在國際舞台上發揮良善的力量，爭取世界的尊敬與信賴。

林佳龍今天在臉書發文指出，外交部與駐館24小時接力工作不休息。近期東南亞國家如泰國、菲律賓與汶萊陸續給予台灣免簽待遇，這些都是外交人員努力不懈的具體成果。

林佳龍表示，頒發「外交部專業獎章」予石瑞琦等11位外交人員，他們皆曾擔任駐外大使或一級單位主管，是台灣外交現場的實戰指揮官，更是在國際局勢風起雲湧之際，堅守崗位、捍衛國家尊嚴與人民利益的無名英雄。

隨後，林佳龍頒發「退休服務獎章」給嚴竹蓮等26位外交人員，感謝他們將人生中最精華的歲月奉獻給外交工作，從基層歷練至資深，從台灣出發走遍世界，也讓世界認識台灣。

林佳龍表示，他日前以國合會董事長的身分，頒發「睦誼外交獎章」給分別從史瓦帝尼與巴拉圭技術團退休的前團長葉常青與團長周俊賢，2位團長皆長年駐外，透過農業與水產技術協助友邦改善糧食供應與產業發展，不僅實踐「Taiwan Can Help」的精神，也積極培育後進，為台灣援外工作注入源源不絕的能量。

林佳龍也表揚周怡靖、林志華與高毓鎂3位模範公務員，3位科長分別在中美洲、大洋洲與歐洲的外交事務中表現卓越，展現出高度的專業能力與穩健的抗壓特質，是當今外交部的中流砥柱。

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林佳龍表示，在獲得「工作績優人員」的20名外交部人員中，也要特別提及即將退休的日文資深翻譯蘇定東，他在外交部內服務長達27年，是府院最倚重的日文口譯人才，更是台日友好交流的無形橋梁，值得外交部全體人員敬重與感念。

林佳龍期待所有外交人員，無論現職或退休，都能成為「Team Taiwan」終身會員，也特別邀請資深外交前輩們，將寶貴的經驗與故事記錄下來，外交部將協助保存與典藏，讓這些智慧得以流傳、精神得以延續，因為資深外交前輩的人生奮鬥史，就是台灣的外交史。（編輯：翟思嘉）1140627