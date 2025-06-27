鐵路雙軌化工程損壞台東農路 農民盼儘快整修
2025/6/27 11:43（6/27 12:31 更新）
（中央社記者盧太城台東縣27日電）鐵道局花東鐵路雙軌化工程鹿野瑞源段，裝載砂石進出的卡車壓壞農路，近日農民陸續收割稻穀，盼相關單位能儘快整修路面。鐵道局表示，會儘快要求包商處理。
台東縣鹿野鄉瑞源村涂姓等10餘農民今天向媒體投訴，鐵道局瑞源路段雙軌化工程有大卡車使用到農路，將農路壓成破碎和傾斜，農民進出不方便，近日又要收割，農機會頻繁進出，造成不便。
一名農民說，前幾天邀請鹿野鄉公所、鐵道局和包商現場會勘，當農民要提出說明時，忽然有人開始「大小聲」對農民幾近咆哮，態度很不友善。
農民表示，這條農路已經使用十幾年都沒有損壞，但是被裝載逾40公噸的建築廢棄物的卡車壓過幾次就損壞，農民只是希望相關單位能處理，沒想到竟然遭到參與會勘的人「大小聲」，很無奈。
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鹿野鄉公所建設課長林延益今天接受中央社記者電話訪問表示，當天會勘的確發現農路破裂，比較嚴重的地方包商雖然有處理填上柏油，但反而造成路面高凸，車輛行駛不便，已要求包商改進。
鐵道局東部工程分局第一工務段陳姓主辦人表示，當日會勘時對農民大聲講話的不是工務段人員，是包商代表，事後有告知包商，大家是要解決問題，應該好好溝通，不是這樣「大小聲」，工務段也要求包商要好好處理。（編輯：李錫璋）1140627
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