全台夯番薯 醫提醒高溫增加心臟病風險
2025/6/27 11:43
（中央社記者沈佩瑤台北27日電）炎炎夏日，醫師提醒，雖然心肌梗塞較常見於寒冷季節，但高溫易使身體脫水、電解質失衡，增加心臟病風險，心血管疾病患者應留意血壓變化、避免突然溫差大，注意午後及傍晚。
各地高溫炎熱，衛生福利部今天公布，6月1日至26日期間，總計已有573人次熱傷害就醫。這項統計所定義的熱傷害，包括熱及光之影響，如中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭等，以及氣候過熱、人為因素過熱等過熱導致意外事故。
除了要小心熱傷害，台北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安近日透過新聞稿提醒，高溫環境容易導致身體出現脫水、電解質失衡，增加心律不整及心肌梗塞等嚴重問題。
陳郁安解釋，心肌梗塞雖然較常見於寒冷季節，但在高溫下，人體為了散熱，周邊血管會擴張，血壓因此下降。若下降幅度過大，可能造成腦部和心臟的血液灌流不足，進一步引起昏厥或短暫性腦缺血。
加上夏季因大量出汗導致脫水與電解質失衡，陳郁安說，更容易增加血液黏稠度、血栓形成風險，以及心肌梗塞發生機率，尤其是午後及傍晚高溫累積的時間。
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因此陳郁安提醒，高血壓、冠心症等慢性病患者、年長者及吸菸族群，更應特別注意夏季高溫影響。家中有心血管疾病患者應隨時注意自身血壓變化，尤其夏季室內外溫差大，應避免突然從冷氣房走入高溫環境，以免血壓劇烈波動。
陳郁安建議民眾，應盡可能避免在烈日下長時間活動，外出時務必做好防曬及補充水分，並適時補充電解質以維持體液平衡。日常生活中，落實健康飲食、適量補充蔬果、避免高鹽、高糖、高脂食物，並定期運動，能有效降低夏季心臟病風險，享受健康且安全的夏日生活。（編輯：張雅淨）1140627
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