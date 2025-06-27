白宮：沒跡象顯示伊朗在美軍突襲前移走任何濃縮鈾

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）美軍上週末突襲伊朗3處關鍵核設施，白宮今天表示，美國情報機構及國安團隊在攻擊之前密切關注這3處的情況，沒有任何跡象顯示，這些設施有任何濃縮鈾在襲擊前被移走；這是一項「成功的行動」。

美軍上週末對伊朗3個核設施發動攻擊，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan），川普（Donald Trump）政府堅稱這波行動徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施。

不過，美媒先前報導，衛星影像顯示，在美國發動大規模空襲的前幾天，多輛卡車排在福爾多核設施外面，外界揣測，德黑蘭當局可能已在攻擊前移走濃縮鈾庫存。

川普本人及美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今早相繼表示，沒有濃縮鈾在美軍攻擊行動前被移出福爾多核設施。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會上被問及此事時表示，美國情報機構及川普政府的國安團隊在美軍襲擊行動的前幾週開始，密切關注這些地點的狀況，「根據美國掌握情況，沒有任何跡象顯示有任何濃縮鈾在襲擊前被移走」，這3個設施都是如此。

她說，這是美國史上最成功的行動之一。

美媒本週稍早引述情報機構的初步報告指出，美軍轟炸伊朗核設施結果僅封鎖2個陣地入口，未炸毀地底建築，伊朗核計畫可能僅倒退數個月。不過，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）昨天表示，一系列可靠情報指出，伊朗核計畫遭到美國空襲重創，數個重要設施被摧毀，重建需要費時數年。

川普多次強調，伊朗不能擁有核武，在美軍行動結束後，他昨天表示，美國下週將與伊朗舉行會談，可能會簽協議。

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李威特今天對此回應表示，川普政府團隊，特別是特使魏科夫（Steve Witkoff），持續和伊朗及美國在該地區的夥伴溝通，目標是和伊朗達成協議。

她說，目前尚未安排具體會議時間。川普政府聚焦外交及和平，希望確保伊朗同意只發展非濃縮鈾的民生核計畫。（編輯：陳承功）1140627