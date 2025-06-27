北市暑假啟動靜城專案 取締高噪音擾安寧機車
2025/6/27 12:41
（中央社記者陳昱婷台北27日電）為遏止機車改管噪音影響環境安寧，台北市環保局今天表示，暑假期間將聯合警察局啟動「靜城專案」，查獲非法改裝排氣管最高處1800元罰鍰，噪音超標再罰最高3600元。
台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，暑假期間為加強管制改裝車，避免噪音影響市民生活安寧，將聯合警察局及監理單位啟動「靜城專案」，針對民眾反映噪音車常出沒路段持續規劃勤務、嚴格取締。
環保局指出，若查獲機車未至監理單位辦理變更登記就使用改裝排氣管者，將處新台幣900元至1800元罰鍰；若檢測超過噪音標準，再加罰1800至3600元，合計最高可罰5400元。
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除以專案形式派員攔查噪音車，環保局自民國110年起陸續設置固定式聲音照相系統，自動取締行駛時噪音超標的車輛，截至今年5月共設置28套，另規劃每年200場次的移動式聲音照相系統執行機動性稽查。
環保局統計，去年噪音車陳情件數共3120件，較112年的4653件下降33%，顯示強力執法確實有成效，將持續落實以維護環境安寧。（編輯：李錫璋）1140627
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