加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「穿著Prada的惡魔」原型 美國Vogue總編溫圖爾掌舵近40年卸任
首頁 / 地方

北市暑假啟動靜城專案 取締高噪音擾安寧機車

2025/6/27 12:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）為遏止機車改管噪音影響環境安寧，台北市環保局今天表示，暑假期間將聯合警察局啟動「靜城專案」，查獲非法改裝排氣管最高處1800元罰鍰，噪音超標再罰最高3600元。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，暑假期間為加強管制改裝車，避免噪音影響市民生活安寧，將聯合警察局及監理單位啟動「靜城專案」，針對民眾反映噪音車常出沒路段持續規劃勤務、嚴格取締。

環保局指出，若查獲機車未至監理單位辦理變更登記就使用改裝排氣管者，將處新台幣900元至1800元罰鍰；若檢測超過噪音標準，再加罰1800至3600元，合計最高可罰5400元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除以專案形式派員攔查噪音車，環保局自民國110年起陸續設置固定式聲音照相系統，自動取締行駛時噪音超標的車輛，截至今年5月共設置28套，另規劃每年200場次的移動式聲音照相系統執行機動性稽查。

環保局統計，去年噪音車陳情件數共3120件，較112年的4653件下降33%，顯示強力執法確實有成效，將持續落實以維護環境安寧。（編輯：李錫璋）1140627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：