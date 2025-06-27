美國影藝學院公布新會員 焦雄屏等3名台灣影人入選

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）奧斯卡主辦單位美國影藝學院今天公布2025年新會員名單，來自台灣的製片人焦雄屏、導演鍾孟宏與作曲家許瑋珊獲邀加入。

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天公布年度新會員名單，涵蓋電影產業中的19個不同領域，總共534人獲邀。影藝學院的會員超過1萬人，大多數具奧斯卡投票資格。會員採推薦制，須由同領域2名會員聯名推薦。

影藝學院指出，今年邀請的新會員來自全球60個國家與地區，其中55%來自美國以外，41%為女性，45%屬於歷來在電影產業中未被充分代表的群體。受邀者中包含91名奧斯卡入圍者，其中26名為得主。

焦雄屏在製片人領域獲邀成為會員。她是台灣最具影響力的電影製片人和學者之一，被譽為「台灣新電影教母」。監製作品包括「17歲的單車」、「愛你愛我」、「藍色大門」與「白銀帝國」等。

導演鍾孟宏以「陽光普照」、「瀑布」等作品獲得國際關注。「陽光普照」曾代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片。他擁有多座金馬獎，5月剛在洛杉磯的美國電影中心（American Cinematheque）舉行個人作品展。

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作曲家許瑋珊來自台北，畢業於輔仁大學音樂系，擁有紐約大學電影配樂碩士，現居洛杉磯，從事影視作品的配樂製作，最新作品是紀錄片「看不見的國家」配樂。

3名台灣影人之外，中國導演畢贛、攝影師曹郁和香港導演關錦鵬也在新會員名單中。（編輯：陳承功）1140627