2026年奧斯卡新規：成員看完所有入圍片才能投票

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天宣布，將要求投票成員在做出奧斯卡獎（Oscar）最後抉擇之前，看完每個獎項的所有作品。

法新社報導，美國演藝學院發布聲明表示，這項新規解決了長久以來有關於成員在投票前跳過某些電影不看的關切。聲明還說，新規將應用在下一屆於2026年3月登場的奧斯卡頒獎典禮。

美國演藝學院過去採榮譽制，信任成員會在投票前看過所有入圍作品。

然而，近幾年入圍作品數量變多之下，有些人已承認並沒有完全履行這項責任。

根據最新制度，美國演藝學院會在提供給具投票資格成員的串流平台上進行追蹤，確保他們看完每部片。

根據多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，若是在諸如電影院、影展等其他場合看過入圍片，這些人則將「填表」證明觀影的時間和地點。

另外，鑒於上一個票選季期間，「粗獷派建築師」（The Brutalist）、「璀璨女人夢」（Emilia Perez）等片運用人工智慧（AI）的作法引發爭議，美國演藝學院也提出看法。

根據今天發布的指引，美國演藝學院表示，AI等數位工具對於一部片的入圍機會上，「既沒有助力，也沒有阻力」。

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這項新規清楚說明了，運用科技不影響資格。

美國演藝學院聲明指出，「在選擇表彰哪部電影時，學院及各分部會考量真人在創作過程核心所占份量而加以評量」。（實習編譯：侯彩騏/核稿：蔡佳敏）1140422