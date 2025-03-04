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「我依然在此」獲奧斯卡 為巴西電影打開國際大門

2025/3/4 07:38（3/4 07:41 更新）
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巴西電影「我依然在此」獲頒奧斯卡最佳國際影片，導演薩雷斯上台發表感言。（美聯社）
巴西電影「我依然在此」獲頒奧斯卡最佳國際影片，導演薩雷斯上台發表感言。（美聯社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）回顧巴西軍政時期歷史的電影「我依然在此」2日為巴西贏得史上首座奧斯卡「最佳國際影片獎」，除顯示巴西國產電影的成功，並為與國際合作打開大門。

「我依然在此」（I'm Still Here）的勝利標誌巴西在26年後重返最佳國際電影類別，巴西上一次獲得提名是1999年的「中央車站」（Central do Brasil）。

CNN巴西新聞頻道娛樂評論家品圖（Flávio Pinto）表示，雖然奧斯卡金像獎極富盛譽，仍被部分電影觀眾蔑視，有些人認為這只是一場人氣競賽，不一定重視電影在風格、類型、表演和國籍方面的多樣性。

品圖指出，部分電影觀眾對奧斯卡獎的批評有其真實性，但不可否認的是獲得1座小金人的象徵性意義，對演員和電影製作團隊來說，都是職業生涯的巔峰時刻，而對外國電影而言，更贏得為新的合作夥伴關係和聯合製作打開大門的機會。

在群眾想像中，奧斯卡金像獎是被電影聖地好萊塢認可的象徵，鮮少有人會拒絕給予剛捧回獎盃的導演、演員和製作團隊機會。

「我依然在此」作為巴西國產電影的成功，不僅僅是一個簡單的認可，還展現出強大的票房號召力，已躋身巴西電影史上收視率最高的15部國產影片之一，在當地的票房已突破巴西幣1億元（約新台幣5.6億元）；隨著該片獲得奧斯卡最佳國際影片獎，可能在電影院上映的時間更長。

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根據巴西國家電影局（Ancine）的最新數據，目前受關注的巴西國產電影不僅僅是「我依然在此」，其他正在巴西院線上映的巴西電影作品如「懺悔者的自白2」（Auto da Compadecida 2）、「齊哥班托和美好的番石榴樹」（Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa）等，其票房也不斷提高。

2月22日，另一部巴西電影「天空的另一面」（The Last Blue）榮獲柏林影展評審團大獎銀熊獎，再次彰顯巴西電影的價值，同時意味著巴西電影產業正日臻成熟，更多巴西電影有助讓市場升溫或獲得國際支援。（編輯：唐佩君）1140304

影片來源：Sony Pictures Classics
奧斯卡獎
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