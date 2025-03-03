奧斯卡最佳國際影片我依然在此獲獎 巴西首奪小金人

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（中央社里約熱內盧3日綜合外電報導）巴西電影「我依然在此」今天獲頒第97屆奧斯卡最佳國際影片，這也是巴西史上首座奧斯卡，全片回顧巴西軍事獨裁統治時期一個家庭的苦難歷程，促使人們反思過往。

法新社報導，這部改編自真實故事的電影由薩雷斯（Walter Salles）執導，女演員費南妲托雷斯（Fernanda Torres）也入圍最佳女主角獎。她在片中飾演性格堅毅的妻子尤尼斯．派瓦（Eunice Paiva），1964至1985年獨裁統治期間，尤尼斯．派瓦的左派政要丈夫人間蒸發。

「我依然在此」（I'm Still Here）因獲得奧斯卡3項提名並榮獲多座國際影展獎項而紅遍全球，以致巴西全國上下出現通常在嘉年華會或世界盃足球賽才有的狂熱。

另據路透社報導，不過「我依然在此」並未獲得最佳影片的大獎，費南妲托雷斯也無緣封后。本屆奧斯卡最佳影片是「艾諾拉」（Anora），影后由「艾諾拉」的女主角麥琪麥迪遜（Mikey Madison）奪下。

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薩雷斯上台領獎並發表感言時，則是把這項殊榮歸給尤尼斯．派瓦，以及片中飾演她的母女檔演員費南妲蒙特內哥羅（Fernanda Montenegro）與費南妲托雷斯。

巴西軍政府統治始於1964年的軍事政變並長達21年，而派瓦家族則是這段期間的眾多受難者之一，當時數以千計的人被囚禁、凌虐，同時數百人被迫失蹤，還有許多人被流放並遭迫害。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1140303