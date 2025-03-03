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奧斯卡得獎名單一次看 「艾諾拉」奪最佳影片、麥琪麥迪遜封后
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奧斯卡得獎名單 「艾諾拉」奪最佳影片、麥琪麥迪遜封后

2025/3/3 12:00（3/3 12:32 更新）
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第97屆奧斯卡獎典禮最佳影片獎由「艾諾拉」抱回，麥琪麥迪遜（前左）憑藉該片獲最佳女主角、導演西恩貝克（前右）獲最佳導演獎。（路透社）
第97屆奧斯卡獎典禮最佳影片獎由「艾諾拉」抱回，麥琪麥迪遜（前左）憑藉該片獲最佳女主角、導演西恩貝克（前右）獲最佳導演獎。（路透社）
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在加州好萊塢落幕，「艾諾拉」抱回最高榮譽最佳影片獎，亞卓安布洛迪與麥琪麥迪遜分別封帝稱后。以下為主要得獎名單。

最佳影片獎

「艾諾拉」（Anora）

最佳導演獎

西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」

西恩貝克執導「艾諾拉」，拿下第97屆奧斯卡最佳導演獎。（美聯社）
西恩貝克執導「艾諾拉」，拿下第97屆奧斯卡最佳導演獎。（美聯社）

最佳男主角獎

亞卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」（The Brutalist）

「粗獷派建築師」的亞卓安布洛迪獲頒最佳男主角獎殊榮。（美聯社）
「粗獷派建築師」的亞卓安布洛迪獲頒最佳男主角獎殊榮。（美聯社）

最佳女主角獎

麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」

奧斯卡影后由「艾諾拉」的麥琪麥迪遜奪下。（美聯社）
奧斯卡影后由「艾諾拉」的麥琪麥迪遜奪下。（美聯社）

最佳男配角獎

基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」（A Real Pain）

奧斯卡金像獎最佳男配角獎由「跳痛之旅」的基倫克金奪下。（美聯社）
奧斯卡金像獎最佳男配角獎由「跳痛之旅」的基倫克金奪下。（美聯社）

最佳女配角獎

柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）

柔伊莎達娜憑藉「璀璨女人夢」拿下第97屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎。（美聯社）
柔伊莎達娜憑藉「璀璨女人夢」拿下第97屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎。（美聯社）

最佳原創劇本獎

「艾諾拉」

最佳改編劇本獎

「秘密會議」（Conclave）

最佳國際影片（舊稱最佳外語片）

「我依然在此」（I'm Still Here）／巴西

最佳動畫片獎

「喵的奇幻漂流」（Flow）

最佳配樂獎

「粗獷派建築師」（The Brutalist）

最佳歌曲獎

El Mal／「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）

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最佳攝影獎

「粗獷派建築師」（The Brutalist）（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140303

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