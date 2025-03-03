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奧斯卡得獎名單一次看 「艾諾拉」奪最佳影片、麥琪麥迪遜封后
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基倫克金奪奧斯卡最佳男配角 演戲體悟變成另一個人

2025/3/3 11:37
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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）演員基倫克金以電影「跳痛之旅」贏得第97屆奧斯卡最佳男配角獎，他在後台分享揣摩角色心路歷程，不特別排練，直接感受角色，好像變成跟角色一樣的人。

「跳痛之旅」（A Real Pain）講述一對來自美國的猶太裔表兄弟利用祖母留下的遺產，前往波蘭探尋家族歷史。童星出身、現年42歲的基倫克金（Kieran Culkin）首次入圍奧斯卡，一舉得獎。

基倫克金在後台分享，跟過去演戲的方法不同，這次他採用全新進入角色的方法，拿到劇本之後並沒有太多排練，而是選擇直接進入角色，感覺好像「看完劇本我告訴自己，我認識這個人。」

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基倫克金表示，這次採用更直覺的方式，不去分析，直接感受角色。他表示，直到一年之後他在電影院看這部片，他想起來「天啊，我真的認識跟這個角色一模一樣的人。」

基倫克金說，每當演完一部作品，總會從角色身上學到一些東西，經常有人對他說「你跟這個角色很像」，但他總是心想「我本來不像，是因為演完這個角色之後，我才變成了角色的樣子。」（編輯：陳慧萍）1140303

#奧斯卡
#波蘭
#基倫克金
基倫克金
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