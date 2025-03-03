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奧斯卡得獎名單一次看 「艾諾拉」奪最佳影片、麥琪麥迪遜封后
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奧斯卡最佳影片獎「艾諾拉」獲獎

2025/3/3 11:47（3/3 12:20 更新）
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奧斯卡最佳影片獎由「艾諾拉」獲得。（路透社）
奧斯卡最佳影片獎由「艾諾拉」獲得。（路透社）
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯比劇院（Dolby Theatre）舉行，最佳影片獎頒給「艾諾拉」（Anora）。

「艾諾拉」今天在強敵環伺下脫穎而出，其他入圍作品包括「粗獷派建築師」（The Brutalist）、「秘密會議」（Conclave）、「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、「璀璨女人夢」（Emilia Perez）、「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）、「魔法壞女巫」（Wicked）、「我依然在此」（I'm Still Here）、「尼克男孩」（Nickel Boys）和「懼裂」（The Substance）。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140303

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