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亞卓安布洛迪生涯2度奪奧斯卡 最年輕影帝再造事業巔峰

2025/3/3 11:50（3/3 12:24 更新）
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亞卓安布洛迪以「粗獷派建築師」生涯第二度登上奧斯卡影帝。（美聯社）
亞卓安布洛迪以「粗獷派建築師」生涯第二度登上奧斯卡影帝。（美聯社）
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）亞卓安布洛迪（Adrien Brody）今天以「粗獷派建築師」（The Brutalist）獲頒最佳男主角獎殊榮，是他生涯第二度登上奧斯卡影帝。

亞卓安布洛迪2003年以29歲之齡靠「戰地琴人」（The Pianist）成為史上最年輕奧斯卡最佳男主角獎得主，這項紀錄迄今20多年沒人能破。

他也成為少數能在這個獎項多次出線的菁英，當中包括丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、傑克尼克遜（Jack Nicholson）和史賓塞屈賽（Spencer Tracy）。

他今天上台領過獎座時感性地說：「表演是非常脆弱的職業。它看起來非常光鮮亮麗，在某些時刻，確實如此。」

「無論你處於職業生涯哪個階段，無論你取得什麼成就，全都都可能消失無蹤。我認為讓今晚最特別的在於意識到這一點，以及我持續從事自己喜愛工作的感激之情。」

不過，當年拿下小金人之後，亞卓安布洛迪影壇A咖地位也不是一直坐得很穩。

他雖主演過2005年版的「金剛」（King Kong）、2010年的「終極戰士團」（Predators），也和鬼才導演魏斯安德森（Wes Anderson）合作了5部片，但他收到的好劇本，遠不如同輩的麥特戴蒙（Matt Damon）、班艾佛列克（Ben Affleck）和李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。

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美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）日前報導，亞卓安布洛迪在「戰地琴人」之後知名度來得快去得也快，而「粗獷派建築師」則代表著現年51歲的他再度聲名鵲起。

亞卓安布洛迪今天勝出實屬不易，本屆角逐影帝的還包括「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）的科爾曼多明哥（Colman Domingo）、「秘密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）以及「狂人法則」（The Apprentice）的塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140303

#奧斯卡
#魏斯安德森
#班艾佛列克
#湯姆漢克斯
影片來源：A24
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