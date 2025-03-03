奧斯卡紅毯直擊 甜茶鮮黃西裝吸睛Lisa帥氣亮相

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）第97屆奧斯卡頒獎典禮今天登場，紅毯星光熠熠，「甜茶」提摩西夏勒梅一身鮮黃色西裝吸引眾人目光，擔任表演嘉賓的Blackpink成員Lisa則以黑白西服亮相，又帥又美。

62歲的「美魔女」黛咪摩爾（Demi Moore）以「懼裂」（The Substance）成為影后熱門人選，她身穿銀色深V細肩帶長禮服，貼身剪裁的華服鑲滿水晶，腰部垂墜設計吸睛，在紅毯上閃閃發光。

以「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）入圍本屆影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）以一身鮮黃色合身西裝亮相，在眾多選穿黑色西裝的男星中，風格獨樹一幟。

實力派女星柔伊莎達娜（Zoe Saldana）在電影「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）中的表演獲得各界肯定，成為本屆奧斯卡女配角大熱門。她今天以一身酒紅色蛋糕裙禮服亮相，華美又性感，弧形立體的輪廓襯托她的纖細身材，胸前的網眼透視設計和黑色紗質長手套讓人留下深刻印象，搭配的頸鍊也相當吸睛。

美國流行樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande）從歌手跨足電影，以「魔法壞女巫」（Wicked）入圍最佳女配角的她以一襲香檳色長禮服驚艷全場，立體剪裁的異材質拼接裙襬閃著細緻光芒，搭配簡約的鑽石珠寶精緻感十足，優雅又莊重。

場景華麗、集結大卡司的「魔法壞女巫」出自台裔導演朱浩偉之手，出生美國加州灣區、定居洛杉磯的他，導過引發文化討論熱潮的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）。朱浩偉今天選穿深綠色西裝搭配白色襯衫與領結，帥氣又迷人。

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人氣韓團Blackpink成員Lisa將為奧斯卡擔任表演嘉賓，她今天選擇酷勁路線，以一襲黑白色造型西服現身紅毯，胸前別著紅色花朵造型胸針，展現英姿颯爽的個人特質。

女星艾兒芬妮（Elle Fanning）挽起金色長髮，一襲純白色桃心領長禮服搭配腰間的黑色蝴蝶結，仙氣十足。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140303