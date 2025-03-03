奧斯卡最佳女主角獎「艾諾拉」麥琪麥迪遜獲獎
2025/3/3 11:40（3/3 11:48 更新）
（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）麥琪麥迪遜（Mikey Madison）今天憑藉「艾諾拉」（Anora），在第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮獲頒最佳女主角獎殊榮。
本屆奧斯卡影后入圍者還包括「魔法壞女巫」（Wicked）的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）的卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）、「懼裂」（The Substance）的黛咪摩兒（Demi Moore），以及「我依然在此」（I'm Still Here）的費南妲托雷斯（Fernanda Torres）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140303
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