「粗獷派建築師」英國奧斯卡奪最佳導演和男主角獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦16日綜合外電報導）美國演員和導演布雷迪寇貝特（Brady Corbet）今天以「粗獷派建築師」勇奪有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎最佳導演獎，同片美國演員亞卓安布洛迪獲頒最佳男主角獎。

法新社報導，片長超過3小時的史詩電影「粗獷派建築師」（The Brutalist）講述由亞卓安布洛迪（Adrien Brody）飾演的納粹大屠殺倖存者和建築師的故事。

「粗獷派建築師」入圍英國影藝學院電影獎（BAFTA）9項大獎。亞卓安布洛迪最後擊敗英國演員雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）摘下最佳男主角獎。

不過最佳影片這項大獎由懸疑驚悚片「秘密會議」（Conclave）擊敗「粗獷派建築師」、浪漫劇情片「艾諾拉」（Anora）和歌舞犯罪喜劇片「璀璨女人夢」（Emilia Perez）而奪下。

透過 Google News 追蹤中央社

英國「衛報」（The Guardian）報導，愛德華柏格（Edward Berger）執導的「秘密會議」獲本屆英國影藝學院電影獎12項提名，最終抱回最佳影片、最佳英國電影、最佳改編劇本、最佳剪輯4項大獎。

主演「艾諾拉」的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）出人意表擊敗以「懼裂」（The Substance）入圍的黛咪摩兒（Demi Moore），以及以「殘酷的真相」（Hard Truths）入圍的瑪麗安娜珍巴提斯特（Marianne Jean-Baptiste），摘下最佳女主角獎。（譯者：何宏儒）1140217