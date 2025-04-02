美影業公會呼籲電影上映至少45天再上串流平台

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（中央社拉斯維加斯1日綜合外電報導）美國電影業公會負責人今天表示，新電影必須在電影院上映至少45天，再放到串流媒體播放。

法新社報導，電影院老闆表示，疫情期間在電影院上映的「窗口」縮短，票房利潤也受到影響，部分原因是觀眾現在認為，他們只要等上幾個星期，就可以在家觀賞新電影。

Cinema United總裁奧利里（Michael O’Leary）表示，「必須有個底線」，並呼籲至少45天「明確、一致的獨家經營期」。Cinema United前稱全美戲院公會（National Association of Theatre Owners）。

他在Cinema United拉斯維加斯年度CinemaCon活動期間發表主題演講表示，這項行動對於恢復整個電影業的健康至關重要。

疫情後，電影觀影人數從未恢復到疫情前的水準，2010年代北美年度票房收入經常超過110億美元，2020年代卻從未超過90億美元。

在串流媒體興起以及電影院因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）暫時關閉之前，美國標準是在電影院播映90天之後，才能上串流平台。

奧利里承認那種時代已經過去，但他說，疫情爆發後，像法國這種保持較長窗口的國家票房復甦情況較好。

儘管寄予厚望，但受到「迪士尼白雪公主」和「米奇17號」等反應不佳的影響，北美2025年開年的票房卻令人失望。

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奧利里還呼籲更「積極」行銷「只在電影院上映」，電影公司也應在電影仍在影院上映時，停止行銷「在家觀看」的選項。

「窗口太短或不一致，只會導致消費者困惑。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140402