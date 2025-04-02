加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

美影業公會呼籲電影上映至少45天再上串流平台

2025/4/2 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉斯維加斯1日綜合外電報導）美國電影業公會負責人今天表示，新電影必須在電影院上映至少45天，再放到串流媒體播放。

法新社報導，電影院老闆表示，疫情期間在電影院上映的「窗口」縮短，票房利潤也受到影響，部分原因是觀眾現在認為，他們只要等上幾個星期，就可以在家觀賞新電影。

Cinema United總裁奧利里（Michael O’Leary）表示，「必須有個底線」，並呼籲至少45天「明確、一致的獨家經營期」。Cinema United前稱全美戲院公會（National Association of Theatre Owners）。

他在Cinema United拉斯維加斯年度CinemaCon活動期間發表主題演講表示，這項行動對於恢復整個電影業的健康至關重要。

疫情後，電影觀影人數從未恢復到疫情前的水準，2010年代北美年度票房收入經常超過110億美元，2020年代卻從未超過90億美元。

在串流媒體興起以及電影院因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）暫時關閉之前，美國標準是在電影院播映90天之後，才能上串流平台。

奧利里承認那種時代已經過去，但他說，疫情爆發後，像法國這種保持較長窗口的國家票房復甦情況較好。

儘管寄予厚望，但受到「迪士尼白雪公主」和「米奇17號」等反應不佳的影響，北美2025年開年的票房卻令人失望。

google news透過 Google News追蹤中央社

奧利里還呼籲更「積極」行銷「只在電影院上映」，電影公司也應在電影仍在影院上映時，停止行銷「在家觀看」的選項。

「窗口太短或不一致，只會導致消費者困惑。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140402

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#法國
#拉斯維加斯
#迪士尼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：