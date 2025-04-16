金獎影后息影？凱特布蘭琪：人生想做事情還很多

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）兩度勇奪奧斯卡獎的實力派女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）今天表示要放棄演戲生涯，說自己人生想做的事還很多。

「衛報」（The Guardian）引述「廣播時報」（Radio Times）的採訪內容指出，凱特布蘭琪暗示不確定能不能稱自己為「演員」，「因為我要放棄了」。

她補充說：「我每說一次，家人都要翻白眼，但我是認真的。我認真考慮要放棄演戲…我人生還有很多事想做。」

凱特布蘭琪剛結束倫敦巴比肯劇院（Barbican Theatre）一檔為期5週的舞台劇演出；她與男星麥克法斯賓達（Michael Fassbender）主演的驚悚電影「黑袋行動」（Black Bag）不久前上映。

影片來源：Focus Features

凱特布蘭琪演技多次獲得肯定，奧斯卡小金人就拿了兩座，包括2005年以「神鬼玩家」（The Aviator）摘最佳女配角獎，2014年以「藍色茉莉」（Blue Jasmine）站上影后。此外，她2007年和2022年分別以「搖滾啟示錄」（I'm Not There）和「TÁR塔爾」（Tár）在威尼斯影展封后。

她不久前剛拍完一部由吉姆賈木許（Jim Jarmusch）執導的劇情片，預計今年上映；目前正忙著與大衛澤爾納（David Zellner）與納森澤爾納（Nathan Zellner）這對兄弟檔導演合作一部科幻喜劇片；另外她的製片公司也與喜劇泰斗班史提勒（Ben Stiller）排定拍片事宜。

儘管工作滿檔，凱特布蘭琪在專訪中表示，自己「明星演員」的地位讓她非常彆扭。

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「我向來覺得自己像是局外人，所以每當我被接納時，總是感到訝異。我總是懷著好奇心進入新環境，也不指望被接納或歡迎。我花了一輩子的時間去適應這種彆扭的感覺。」

她補充說：「沒有誰比我自己更無聊了，其他人都比我來得有趣。我認為自己無敵乏味。」（譯者：蔡佳敏/ 核稿：陳昱婷）1140416