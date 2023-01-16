凱特布蘭琪獲影評人大獎影后 痛批好萊塢父權金字塔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）凱特布蘭琪（Cate Blanchett）今天在洛杉磯獲頒影評人大獎（Critics Choice Awards）最佳女主角獎時，批判好萊塢獎項的「父權金字塔」陋習，將獎項獻給所有影壇傑出女性。

法新社報導，澳洲女星凱特布蘭琪憑藉電影「TÁR塔爾」（Tar）當中飾演野心勃勃女性首席指揮家的精湛演技橫掃多個獎項，也成為本屆奧斯卡金像獎影后熱門人選。

她告訴頒獎大廳的滿場觀眾，她期盼好萊塢獎項的整體「結構」能有所改變。

凱特布蘭琪奪下北美最大影評人組織頒發的獎項後說，「這就像是有人得站在這父權金字塔的頂端，這算什麼？為什麼我們不讚揚一群女性工作者共同演出、彼此對話，徹底停止這種電視轉播的賽馬比賽？」

她說：「我告訴妳們，每一位女性，不論妳們是在電視圈、電影界、廣告界，拍衛生棉條廣告還是怎樣－妳們都做得很棒，持續給予我啟發。」

凱特布蘭琪說，「所以我要感謝妳們。這個獎與妳們共享」。

凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」（Blue Jasmine）和「神鬼玩家」（The Aviator）分別拿下奧斯卡影后與最佳女配角獎。她上週以「TÁR塔爾」拿下金球獎戲劇類電影最佳女主角獎，但並未出席頒獎典禮。

許多獎項諸如獨立精神獎（Independent Spirit Awards）、MTV電影電視大獎（MTV Movie and TV Awards）以及音樂界的葛萊美獎（Grammy Awards）都已經把獎項去除男女，改為性別中立。

然而，影評人大獎和奧斯卡等其他好萊塢獎項，依舊將演技獎分為男女頒發。

在凱特布蘭琪獲獎之前，布蘭登費雪（Brendan Fraser）在電影「我的鯨魚老爸」（The Whale）當中詮釋一名患有強迫性飲食失調症、體重250公斤的英文老師，憑藉精湛演技獲頒影帝。

布蘭登費雪在1990年代末期曾是好萊塢主流演員，以「神鬼傳奇」（The Mummy）等電影斬獲人氣，但隨後沉寂很長一段時間。

情緒激動的布蘭登費雪哽咽發表感言，感謝把票投給他的影評人。他還告訴導演戴倫亞洛諾夫斯基（Darren Aronofsky），「我迷失在荒野之中。我或許應該留下了麵包屑痕跡，但你終究還是找到了我」。

他說，「如果你們和我飾演的角色查理（Charlie）一樣受到肥胖問題困擾，或是你們感覺處在深海，我希望你們知道，如果能有力量邁出一步、朝向光明走去，好事將會發生」，一席話獲得觀眾起立鼓掌致敬。

影評人大獎是奧斯卡金像獎於3月12日登場前的一系列重要獎項之一。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）榮獲最佳影片獎，關家永（Dan Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）抱走最佳導演獎，還拿下最佳原創劇本獎、最佳剪輯獎，以及關繼威的最佳男配角獎，成為全場最大贏家。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120116