白雪公主還是頗有觀眾緣 開映登上北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）迪士尼真人版音樂電影「白雪公主」（Snow White）週末以約4300萬美元成績登上北美票房冠軍，但在打平高昂的製作成本上，不僅面臨著一場硬戰，也面臨著些許惡劣影評的挑戰。

法新社報導，1937年卡通版「白雪公主」歷久不衰，迪士尼時隔約90年推出由瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）領銜演出的真人版，先是碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，接著又因為片中7個小矮人都捨棄真人演出改用CGI製作而招致批評。

根據「紐約時報」（The New York Times）報導，真人版「白雪公主」的成本估計約達2.5億美元（約新台幣83億元），且已成為「迪士尼102年歷史中最多災多難的企畫之一」。

部分影評寫得毫不留情，英國「衛報」（The Guardian）稱這部片「糟糕到讓人尷尬至極」；其他稍微有點口德，「華盛頓郵報」（The Washington Post）直指這部片「出乎意料的有娛樂效果」，影迷大多也給正面評價。

Boxoffice Company高階副總裁羅里雅（Daniel Loria）說，真人版「白雪公主」的開映成績雖然讓人失望，但在這部片接下來幾星期表現出爐前，還不能輕易下定論。

週末票房排名第2的是麥克法斯賓達（Michael Fassbender）和凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演的「黑袋行動」（Black Bag），根據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天的通報，這部片收入有440萬美元。

排名第3的是超級英雄片「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World），票房進帳410萬美元。

奧斯卡得主、韓國導演奉俊昊執導的黑色喜劇片「米奇17號」（Mickey 17）則以390萬美元成績排第4。

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動作喜劇片「無痛先生」（Novocaine）票房380萬美元，排名從上週末的第1暴跌至第5。

排名第6到第10的作品依序為：「黑道中人」（The Alto Knights，暫譯），320萬美元；「樂一通大戰外星人：粉紅末日」（The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie），180萬美元；「史蒂芬金之猴子」（The Monkey），155萬美元；「超狗神探」（Dog Man），150萬美元；「最後晚餐」（The Last Supper），130萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140324