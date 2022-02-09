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全英音樂獎首度取消男女分類獎 愛黛兒包辦3殊榮[影]

2022/2/9 12:17（2/9 12:44 更新）
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鐵肺歌姬愛黛兒8日在首屆取消男女分類獎項的全英音樂獎囊括3項大獎。（圖取自facebook.com/adele）
鐵肺歌姬愛黛兒8日在首屆取消男女分類獎項的全英音樂獎囊括3項大獎。（圖取自facebook.com/adele）
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）金曲排行榜常勝軍、鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）今天在首屆取消男女分類獎項的全英音樂獎（BRIT Awards）囊括3項大獎，包括最高榮譽最佳年度專輯獎。

綜合法新和路透社報導，愛黛兒最新專輯「30」勇奪最佳年度專輯獎，單曲「寬容待我」（Easy On Me）榮獲年度歌曲獎，她個人贏得首度不再以性別區分的最佳年度藝人獎。

她接過年度藝人殊榮時，特別點出時代在轉變。她說：「我了解主辦單位變更這個獎項名稱的用意，但我樂當女人，樂當女藝人，真的。」語畢，座無虛席的倫敦O2體育館（O2）響起熱烈掌聲。

「我真替我們大家驕傲。」

稍早她也以「寬容待我」一曲打敗紅髮艾德（Ed Sheeran）等勁敵，贏得年度歌曲獎，她說：「真不敢相信鋼琴情歌能突破重圍得獎。」

「寬容待我」是愛黛兒復出大碟「30」的首支單曲，而33歲的她曾說，她製作這張專輯是為了向年幼的兒子解釋爸爸媽媽的離婚。

「30」獲頒年度專輯獎後，她特別將獎座獻給兒子和前夫，眼泛淚光地說：「這個專輯是我們大家的旅程，不是我自己而已。」

其他獎項方面，紅髮艾德獲頒年度創作人獎。

美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）獲頒國際藝人獎；奧莉維亞（Olivia Rodrigo）單曲Good 4 U拿下國際歌曲獎。

年度國際團體獎頒給由「火星人」布魯諾（Bruno Mars）和安德森帕克（Anderson .Paak）組成的新團Silk Sonic。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110209

影片來源：AdeleVEVO
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