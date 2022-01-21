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愛黛兒原訂21日賭城駐唱 因疫情攪局淚崩宣布延期[影]

2022/1/21 18:28（1/21 19:01 更新）
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愛黛兒原訂21日開始在拉斯維加斯駐唱，但因疫情造成貨運延誤，甚至有半數工作人員確診，進而宣布延期。（圖取自facebook.com/adele）
愛黛兒原訂21日開始在拉斯維加斯駐唱，但因疫情造成貨運延誤，甚至有半數工作人員確診，進而宣布延期。（圖取自facebook.com/adele）
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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）原訂明天開始在賭城拉斯維加斯駐唱，但因為疫情造成貨運延誤，甚至有半數工作人員確診，她在社群網站發布影片，淚崩宣布延期。

愛黛兒在拉斯維加斯（Las Vegas）駐唱門票全數售罄，但就在開唱前夕，她在Instagram等社群網站自拍影片激動落淚道歉，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成貨運延誤，導致演唱會無法準備妥當。

愛黛兒說：「我們完全盡力了，希望能及時獻上完整的演出，把最好的呈現給你們，但這一切被貨運延誤和COVID-19疫情給摧毀了。」

心煩意亂而且啜泣不止的愛黛兒說：「半數工作人員和團隊都確診，現在還沒有痊癒，這讓我們不可能完成演出，我感到絕望。我很抱歉拖到最後一刻，我們已經有超過30個小時沒睡覺了，嘗試挽救，但已經來不及了。」

愛黛兒並向歌迷表示，所有開唱日期會再重新安排。

根據報導，愛黛兒每週五和週六在凱薩宮酒店（Caesars Palace）競技場劇院（Colosseum）演唱的門票，已在次級市場轉售，每張價格高達3萬美元。

愛黛兒的演唱會名為Weekends With Adele，原訂每週有兩場，從1月21日持續到4月16日。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110121

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