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涉猥褻5未成年女子還拍攝 新北音樂教室老師遭訴

2025/6/27 11:58（6/27 12:37 更新）
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圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北27日電）新北市永和區一間音樂教室廖姓打擊樂老師涉猥褻5名未成年女子，並拍攝或錄下猥褻過程，另外，還以合成方式製造性影像，新北檢近日依犯兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴廖男。

根據起訴書，廖男於民國105年至113年4月間，擔任永和區一間音樂教室的打擊樂老師。廖男自108年至112年間，先後在教室內，涉觸摸1名未滿7歲女童、4名未滿14歲女子的胸部，共猥褻得逞8次，並在猥褻過程中以手機錄影或拍攝，使5名未成年女子被拍攝性影像。

廖男於111年間，透過影像社群平台Instagram下載3名未成年女學員食用魚油的照片，涉合成上男性生殖器，以此非法利用個資方式使3名女學員被製造性影像。

廖男的同事林姓女子於113年3月間，在廖男居所使用電腦時，意外發現廖男拍攝、製造的性影像，基於揭發的目的，使用手機翻拍，並以暱稱帳號傳送私訊給音樂教室臉書粉絲專頁、音樂教室主任個人臉書。

林女為使廖男犯行廣知，以臉書暱稱「廖渣」的帳號，將未隱匿未成年少女臉部特徵的影像，傳給廖男女友、廖男女友家人、廖男工作同事、某樂團臉書粉專等與案情無關者，致未成年少女性影像有再遭散布或遭他人不當利用之危險。

廖男在偵查中坦承撫摸5名未成年少女的胸部，但辯稱未成年少女沒有反抗。他還稱自己所為沒有強制、只是性騷擾等。林女也在偵查中坦承犯行。

檢方依犯刑法對未滿14歲女子犯強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例違反本人意願使兒童或少年被拍攝、製造性影像等罪嫌起訴廖男，犯行屬想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從重以違反本人意願使兒童、少年被拍攝、製造性影像罪處斷。

檢方指出，廖男所為8次違反本人意願，使兒童或少年被拍攝性影像，及1次違反本人意願，使兒童或少年被製造性影像，犯意個別、行為互殊，建請法院分論併罰。

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根據兒少性剝削防制條例，以違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像等，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

針對林女，檢方依犯兒少性剝削防制條例散布交付兒少性影像、個資法非法利用個資等罪嫌起訴，犯行屬想像競合犯，建請法院從重以散布交付兒少性影像罪處斷。（編輯：謝雅竹）1140627

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