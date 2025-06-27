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法庭直播修法欲闖關 綠批民眾黨把直播當公審秀場

2025/6/27 11:38
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（中央社記者林敬殷台北27日電）民眾黨立法院黨團今天在立法院會提案變更議程，要求今天審議涉及是否開放法庭直播的法院組織法草案，民進黨立法院黨團今天抨擊民眾黨團，不應把法庭當直播秀場，遂行特定個案全民公審的政治意圖，要求立法院長韓國瑜應出面協商，反對倉促修法。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院議場前受訪時表示，民眾黨團總召黃國昌一人一黨綁架藍白，綁架全立法院，所有法界、學界及專業界都齊聲反對，黃國昌仍一意孤行。

吳思瑤表示，黃國昌的法庭組織法修正草案是4月18日提案，5月9日就在院會逕付二讀，閹割也沒收立院司法及法制委員會的專業討論，黃國昌昨天召集法案的黨團協商，涉及法庭事實審（一審、二審）是否開放直播的關鍵條文，完全沒有討論，協商只討論了62分鐘，黃國昌就宣布明天交付院會，要求強行表決通過。

吳思瑤說，爭議如此之大的法案，今天若強行三讀，猶如坐特快車，比粗糙更粗糙，急就章式修法，委員會沒有討論，法案協商沒有實質對話，民眾黨團只用了70天，就要強行通過，面為重大關鍵法案，韓國瑜既然已渡假回國，應立即召集朝野協商。

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吳思瑤指出，法庭不是直播公審的秀場，訴訟當事人也不是網紅，現在卻要為了活在直播間、沒有直播就沒無法存在的黃國昌，用個人意志鴨霸倉促表決上路，30多個專業團體，包括過去是黃國昌戰友的檢察官改革團體「劍青檢改」及多個團體都反對，黃國昌依舊要成就他個人把法庭當直播現場，遂行全民公審的政治意圖。

吳思瑤說，黃國昌強行推動這個法，就是為了司法個案，可能就為了民眾黨前主席柯文哲涉及的京華城案，未來進入一、二審程序，進行全民公審，妨礙司法，這種惡質修法，社會沒有共識，國會意見分歧，不應倉促立法、強行表決。（編輯：楊凱翔）1140627

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