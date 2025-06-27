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美股4大指數齊揚 法人看台股維持高檔震盪

2025/6/27 08:30
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（中央社記者曾仁凱台北27日電）美國白宮示意總統川普或許會將7月9日屆滿的對等關稅暫緩期延長，加上市場對於降息的預期，26日華爾街4大指數全面收高，法人看好台股將維持高檔整理，短線得提防新台幣急升對上市公司獲利造成影響。

道瓊工業指數上漲404.41點或0.94%，以43386.84點作收。標普500指數上漲48.86點或0.80%，收在6141.02點，逼近今年2月創下的歷史高位。

以科技股為主的那斯達克指數上漲194.36點或0.97%，收20167.91點。費城半導體指數上漲48.16點或0.88%，收5541.46點。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲0.71美元或0.46%，收在155.02美元，續創去年股票分割後新高；台積電ADR上漲1.25美元或0.56%，收224.01美元。

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群益投顧總經理范振鴻分析，第3季將公告第2季財報，由於新台幣兌美元急升，匯率衝擊會反應在第2季財報上，外加美國對等關稅暫緩90天，客戶提前拉貨，台灣出口商第3季出貨恐出現明顯下滑，他預估台股第3季回檔。

不過范振鴻認為，美國聯準會主席鮑爾的任期到2026年5月，今天第4季起，預料市場開始反映「影子主席」主張的大幅降息，可望驅動資金行情再起，看好台股指數第4季有望挑戰新高。（編輯：楊凱翔）1140627

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