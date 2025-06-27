潘孟安率大法官被提名人 下午拜會韓國瑜、國民黨團
2025/6/27 11:46
（中央社記者溫貴香台北27日電）總統府秘書長潘孟安今天下午將陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會立法院長韓國瑜以及國民黨團。總統府期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權能順利完成。
總統府發言人郭雅慧上午表示，立法院朝野協商排定大法官被提名人審查時程後，總統府分別聯繫立法院朝野黨團，安排拜會事宜，感謝國民黨團協調與安排，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權能順利完成，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。
潘孟安預計今天下午2時陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜，下午2時30分拜會國民黨團。
總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。
透過 Google News追蹤中央社
總統府今年3月21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官。總統提名咨文已送到立法院，咨請立法院行使同意權。
咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。（編輯：謝佳珍）1140627
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。