加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中國啤酒與熱軋鋼品初步認定傾銷台灣 7/3起提高課稅4個月
首頁 / 證券

台積電熄火 台股平盤震盪

2025/6/27 10:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北27日電）以伊衝突降溫、美國對等關稅暫緩期可能延長、加上降息預期，市場偏向樂觀，不過新台幣升勢又起，台積電今天股價熄火，台股維持平盤附近整理。

10時40分左右，加權指數下跌57點，為22434點，穩站年線約22268點之上。成交值約新台幣1844億元。

3大權值股盤中漲跌互見，但距離平盤不遠。台積電小跌15元至1060元；鴻海漲2.5元至165.5元；聯發科則在平盤1290元上下游移。

高價股如雲的矽智財（IP）族群今天表現強勁，創意盤中亮燈漲停攻上1335元，世芯-KY大漲超過7%，M31、力旺、智原今天股價也同步走強。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國泰投信分析，上週美國對伊朗發動代號「午夜重錘」的軍事行動，精準打擊轟炸伊朗境內3個核設施，隨後美國總統川普宣布以伊之間全面停火，雖然中東情勢變化快速，仍有不確定性，但中東地區「12日戰爭」已暫時劃下休止符，推估地緣政治風險對全球股市影響降低，股市回歸基本面表現。

國泰投信基金經理人蘇鼎宇認為，雖然市場瀰漫通膨與政經不確定性，股市將延續高波動，然近期各大雲端廠商持續擴大AI資本支出，技術提升下，有利未來應用順利落地，看好台股受惠AI題材，有望在整理後重回多頭格局，後續向上方向不變。（編輯：楊蘭軒）1140627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：