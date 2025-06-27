台積電熄火 台股平盤震盪
2025/6/27 10:46
（中央社記者曾仁凱台北27日電）以伊衝突降溫、美國對等關稅暫緩期可能延長、加上降息預期，市場偏向樂觀，不過新台幣升勢又起，台積電今天股價熄火，台股維持平盤附近整理。
10時40分左右，加權指數下跌57點，為22434點，穩站年線約22268點之上。成交值約新台幣1844億元。
3大權值股盤中漲跌互見，但距離平盤不遠。台積電小跌15元至1060元；鴻海漲2.5元至165.5元；聯發科則在平盤1290元上下游移。
高價股如雲的矽智財（IP）族群今天表現強勁，創意盤中亮燈漲停攻上1335元，世芯-KY大漲超過7%，M31、力旺、智原今天股價也同步走強。
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國泰投信分析，上週美國對伊朗發動代號「午夜重錘」的軍事行動，精準打擊轟炸伊朗境內3個核設施，隨後美國總統川普宣布以伊之間全面停火，雖然中東情勢變化快速，仍有不確定性，但中東地區「12日戰爭」已暫時劃下休止符，推估地緣政治風險對全球股市影響降低，股市回歸基本面表現。
國泰投信基金經理人蘇鼎宇認為，雖然市場瀰漫通膨與政經不確定性，股市將延續高波動，然近期各大雲端廠商持續擴大AI資本支出，技術提升下，有利未來應用順利落地，看好台股受惠AI題材，有望在整理後重回多頭格局，後續向上方向不變。（編輯：楊蘭軒）1140627
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