歐盟領袖拍板延長制裁俄羅斯 續凍結6.8兆資產

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歐盟主席范德賴恩：國防的歐洲終於覺醒了

北約峰會在即 各國提高軍費忐忑迎川普

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在影片中促請歐盟領導人批准這項強力方案，「（制裁）俄羅斯石油貿易、影子艦隊油輪、銀行，以及提供製造武器設備或零件的供應鏈」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140627

費佐今天稍早與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會談但未取得他想要的讓步後，宣布將推遲批准這項制裁方案。

斯洛伐克仍仰賴自俄羅斯進口天然氣，並藉由俄氣過境收取費用。

斯洛伐克總理費佐（Roberto Fico）在這次峰會上拒絕同意對俄羅斯祭出新一輪制裁，原因是斯洛伐克與歐盟在2027年底前全面停止進口俄羅斯天然氣的計畫上存有歧見。

儘管歐盟確保現行措施將繼續實施，但在匈牙利盟邦斯洛伐克阻撓下，新的制裁方案未能過關。

制裁每6個月需要延期一次，而奧班今年1月就曾拖到最後一刻才鬆口同意延長制裁。

歐盟國家領導人原本擔心，在美國推動和平努力之際，若匈牙利拒絕延續這些措施，恐嚴重削弱歐盟對俄羅斯的影響。

在此之前，為防範親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）拒絕讓步，官員表示正制訂應急計畫，以讓歐盟繼續對莫斯科實施經濟制裁。

法新社報導，在布魯塞爾峰會上所做決策，意味歐盟針對烏克蘭戰爭對俄羅斯祭出的全面制裁至少將延續至2026年初，包括凍結俄羅斯央行價值逾2000億歐元（約新台幣6.8兆元）資產。

（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）官員指出，歐洲聯盟（EU）27國領導人今天同意延長對俄羅斯制裁6個月，消除外界對親克里姆林宮的匈牙利可能讓這些措施失效的憂慮。

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