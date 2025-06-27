推動玉竹、新堀江商圈轉型 高市府祭出補助計畫
（中央社記者林巧璉高雄27日電）高市經發局近日公布中央公園與新堀江商圈招商補助計畫，其中「專業服務費」及「營業場所裝潢費」部分，累計最高金額達140萬元，昨天說明會吸引60家業者參與。
經發局新聞稿表示，為商圈轉型活化，推動「2025玉竹+好店進駐補助計畫」，昨天說明會中也針對商圈現正進行的環境改造工程說明，期待在近年市府大型節慶活動的人潮基礎下，吸引好店品牌進駐商圈，全面提升環境空間、文化活動與商業轉型。
經發局副局長林廖嘉宏表示，市府近年透過空間改善、行銷推廣與進駐補助等多元策略，協助傳統商圈迎向現代化與年輕化的商圈購物環境，如去年第2屆的「高雄聖誕生活節」，短短4天即超過36萬人次造訪，並吸引KAKOKO、OFFLINE、富治串燒等品牌進駐展店，而正在進行的中央公園商圈硬體改造工程，也將在今年秋季完工。
經發局說明，補助計畫提供店家專業設計及裝修改造的實質支持，大幅降低開店初期壓力，自公告後即接獲不少具有進駐意願的潛在店家洽詢，招商說明會更吸引了Bar Doorlight、1/2 Bistro & Bar、大骨麵、碰個面涼麵鍋燒專賣等超過60家業者參與。
高雄市新堀江商店街永續發展協會理事長楊翔茗表示，此計畫對商圈來說是一大助力，也是翻轉契機。過去新堀江商圈以傳統服飾、流行配件聞名，如今正值轉型重要階段，期盼透過市府資源引導與品牌業者共同努力，讓新堀江和玉竹重新成為年輕人聚集與消費的熱區，重現昔日榮景。
「2025玉竹+好店進駐補助計畫」涵蓋玉竹、新堀江2大街區，補助經費分為2大項目，包含最高上限20萬元的「專業服務費（設計費）」，及最高80萬元的「營業場所裝潢費」（營業面積達70坪以上的營業單位，將提高上限至50%，裝潢費補助最高可達120萬元）。第一梯次申請截止日為7月31日。（編輯：謝雅竹）1140627
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