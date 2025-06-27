財政部對中國啤酒課臨時反傾銷稅 立委籲回溯

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（中央社記者林敬殷台北27日電）財政部與經濟部認定中國產製進口啤酒與特定熱軋扁軋鋼品傾銷，宣布7月3日起課徵臨時反傾銷稅。多位民進黨立委今天舉行記者會表示，中國啤酒大量低價傾銷，影響台灣啤酒產業，政府若確認臨時課徵反傾銷稅，應回溯課徵。

民進黨立委郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員上午在立法院舉行「中國啤酒閃稅爆量闖關，近7成民意挺政府維護市場秩序」記者會，台灣釀酒商協會、台灣菸酒公司工會全國聯合會等也與會。

就在記者會舉行前，財政部對外表示，對中國產製進口啤酒反傾銷稅調查案，財政部與經濟部初步認定有傾銷，為防止台灣產業繼續受害，7月3日起對產品課徵臨時反傾銷稅，為期4個月。

徐富癸指出，台灣已成為中國在全世界最大的啤酒出口國，今年第1季中國啤酒占進口比飆破7成，5年累計進口金額超過新台幣160億元，政府若放任中國啤酒傾銷，等同變相支持中國打壓台灣本土釀造、增加中國政府稅收。

鍾佳濱表示，近年來，國產啤酒的市占率下降2成、生產量減少1成5、產能利用率減少近3成。證實中國啤酒確實造成台灣啤酒產業嚴重損害。

鍾佳濱說，財政部在今年3月11日公告對中國啤酒進行反傾銷調查後，中國啤酒開始大量進口，業者應該自知有傾銷行為，預計會被課稅，才在此時囤貨。若最後確認課徵反傾銷稅，應針對大量進口行為進行回溯課徵。

郭國文指出，中國啤酒大量低價傾銷，也影響到生計。以他的選區善化啤酒廠為例，員工人數從10年前的451人，降到去年的283人，他希望反傾銷稅的認定不只要快，稅率更要有嚇阻力。

賴惠員表示，根據民調，近7成民眾支持政府介入維護啤酒市場公平競爭，多數民眾認為雙邊貿易應該對等公平、支持台製啤酒，僅有約2成民眾完全清楚市面上哪些啤酒是中國製造，對於有超過8成4的民眾支持啤酒瓶罐標示應放大產地資訊，財政部國庫署應該要有更積極的作為。

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關務署副組長吳淑華表示，臨時課徵的傾銷稅率，是依照目前廠商所填的問卷回覆資料作為核算傾銷差率的基礎。接下來為驗證問卷資料的正確性與真實性，會實地查證核實，再設算最後的傾銷差率。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，針對酒標可能使消費者誤認原產地的問題，目前財政部已公告，要求業者必須改善包裝，若有非屬原產地的文字、圖形等，應於同一頁面以同等篇幅補充說明其原產地，未來將依法開罰。（編輯：林興盟）1140627