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藍白合反罷免牽動選舉？ 戴錫欽：大我與小我的取捨

2025/6/27 13:48（6/27 14:06 更新）
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台北市議會議長戴錫欽（前左）與國民黨台北市議員李明賢（前右）27日上午赴立法院拜會民眾黨立法院黨團。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
台北市議會議長戴錫欽（前左）與國民黨台北市議員李明賢（前右）27日上午赴立法院拜會民眾黨立法院黨團。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
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（中央社記者郭建伸台北27日電）藍白攜手反罷免，外界關注是否牽動2026藍白政治版圖。台北市議長戴錫欽今天表示，他們憂心大惡罷反噬台灣民主，最優先是阻止這股逆流，若無法保住，任何政黨發展都失去意義，這是大我跟小我的取捨。

身兼國民黨台北市黨部代理主委的台北市議長戴錫欽、國民黨台北市議員李明賢今天拜會民眾黨團，黃國昌偕民眾黨公職迎接，除共同舉行記者會說明反罷免立場，也互相邀請參加各自舉辦的反惡罷集會，黃國昌則當場允諾將參加7月5日國民黨舉辦的集會。

媒體會後詢問戴錫欽，這次為了罷免特別拜會民眾黨尋求支持，但是否擔心大罷免後彼此支持者可能流動，影響藍白在台北市政治版圖消長。

戴錫欽表示，很多事情有大我跟小我，每個政黨有各自發展的優先順序，就台灣的民主政治而言，他們憂心的是大惡罷反噬、傷害台灣民主，最優先的當然是阻止這一股逆流，並保住面臨第三階段罷免投票的國民黨立委；若沒辦法在這一波保住台灣民主政治，基本上任何政黨的發展恐怕都失去意義，這是大我跟小我的取捨。

戴錫欽表示，過去這一年在立法院，藍白在政策、法案、預算都有共同想法理念，未來藍白支持者在投票選舉時，不論是選擇支持國民黨、民眾黨，只要理念相同就能極大化，做出對台灣人民、台北市民有利的政策監督。他強調，對國民黨而言，志同道合的朋友愈多，愈能夠實現理念，「我並不擔心這樣的問題」。

媒體也詢問，台北市原本是藍營優勢區，為何在罷免陷入苦戰。戴錫欽表示，從民調來看，反對罷免的民眾多於支持罷免者，但差別在於投票率，現階段的盲點是，很多民眾還不曉得反對罷免要出來投不同意票；在投票率低的情況下，就很可能造成不同意方輸給積極投票的同意方。

戴錫欽強調，必須以各種管道讓民眾知道，7月26日一定要出門投不同意票，未來國民黨籍台北市議員與民眾黨議員都會相約站路口，為遭遇罷免投票的立委挺身而出，除了小規模站街口，更可能有全國性的聲援，具體時間擬定後會再跟外界報告。

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此外，記者會開始前，黃國昌曾與戴錫欽閒聊是否會轉戰立法院。媒體詢問如何看待，是否已經布局立委補選。

戴錫欽表示，他今天是以國民黨台北市黨部代理主委的身份，邀請黃國昌及民眾黨公職參加接下來的反罷免活動，希望能延續藍白過去一年在立法院合作的經驗並繼續奮戰；至於他個人和補選議題，不是今天會面重點。（編輯：翟思嘉）1140627

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