副總統接見大橋光夫 盼攜手合作推進共同關切議題

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（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統蕭美琴今天接見日本台灣交流協會前會長大橋光夫表示，台日交流日益緊密，雙方互動涵蓋政府、民間、企業等多個層面，期許台日友好成為未來雙方攜手合作、推進共同關切議題的重要基礎。

蕭副總統上午接見大橋光夫致詞表示，台日之間交流頻繁，在多項議題的互動上呈現台日關係的深度及廣度。除了官方互動，民間交流也日益緊密，從防災、經濟到科技合作等各項議題，甚至是近期在日本舉辦的博覽會，許多台灣民眾專程到日本參訪。

她並說，也有很多日本年輕人趁暑假期間來台旅遊。這些互動涵蓋政府、民間、企業等多個層面，讓雙方關係更加緊密。

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副總統提到，最近日本台灣交流協會台北事務所公布的民調顯示，台灣人民對日本的好感度、親近感及信任度都非常強烈，相信這將成為未來台日攜手合作、推進雙方共同關切議題的重要基礎。

訪賓一行由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人陪同下赴總統府拜會副總統。（編輯：翟思嘉）1140627