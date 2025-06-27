觀光署長陳玉秀上任 擬檢討國際旅客KPI

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）交通部觀光署長陳玉秀今天上任，面對如何協助國旅，她認為補助不是最好方式，同時提到今年來台旅客的量會比去年好，但還需思考是否以量作為單一KPI目標。

交通部觀光署今天舉行卸任、新任署長交接典禮，周永暉卸任，由陳玉秀出任觀光署長，除了是改制署後第一位女性署長、第一位出身民間業界的署長，也是首位不具公務人員身分的觀光首長。

陳玉秀接受媒體聯訪時表示，由於觀光署業務多，還需花時間梳理，先就現有業務整併，或找出幾個亮點或重點，對國際或國內宣傳。

媒體詢問，墾丁暑假訂房率減少，是否會考慮提供補助，陳玉秀認為，補助一直都不是最好方式，會找相關單位了解狀況，她還提到先前去台東旅遊3天，住宿價格沒有想像中地高，且服務也很好，當中是否有資訊落差或誤會，需要就事實面先了解，思考可否提供什麼解方。

去年來台旅客未達預設千萬人次目標，陳玉秀表示，今年國際旅客的量應該會比去年很好多，但還需思考是否要以量作為單一KPI目標。

陳玉秀提到，日本京都、西班牙巴塞隆納都在抗議觀光公害，而觀光客來台，也是享受政府提供的資源，若會影響百姓，可能需要有些取捨，因此正在思考是否有更好訂定KPI的方式，例如讓留宿旅客更多以及從停留2天1夜增至3天2夜。

至於業者關切，何時能解除台灣到中國旅遊的禁團令，陳玉秀表示，這部分屬於國家政策，須尊重總統府的決定。

對於觀光旅宿業面臨缺工問題，陳玉秀認為，有些項目可以科技化服務解決，她以5月去日本為例，入住的飯店僅1名員工，check in、check out由機器處理，因此要觀察是哪些類別缺工，以及是否可透過科技輔佐。

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另外，陳玉秀對於Taiwan PASS也有想法，她提到，目前票券已串接食宿遊購行，應可發展更多樣貌和產品組合。

她說，觀察外國人最喜歡台灣超商，若Taiwan PASS票券可讓產品更多元，對國際觀光客會更方便，後續將了解相關作業程序，並找超商業者討論。（編輯：林恕暉）1140627