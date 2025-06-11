陳玉秀將掌觀光署 交長：首位出身業界署長

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台鐵公司董事陳玉秀將任觀光署長，交通部長陳世凱今天說，陳玉秀是觀光署改制署後首位女性署長，更是首位出身業界的署長，盼藉由其經歷與能力，讓台灣觀光成為「世界首選」。

交通部表示，陳玉秀為台北科技大學經營管理碩士，歷任台北市文化基金會松山文創園區總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人，協助整合麗寶樂園、Outlet mall及福容飯店，成為麗寶度假區，還曾任台北市電腦公會經理。

交通部長陳世凱今天召開記者會宣布，將由陳玉秀出任觀光署長，除了是改制署後首位女性署長，更是首位出身民間業界的署長，還是首位不具公務人員身分的觀光首長。

陳世凱提到，陳玉秀擁有豐富經驗，曾籌辦台北國際電腦展（COMPUTEX），熟悉如何吸引、協助國外商務旅客來台，也曾任職麗寶樂園特助，對旅遊業並不陌生。

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不僅如此，陳玉秀還曾擔任松山文創園區總監，陳世凱表示，陳玉秀任職期間，成功帶領團隊推動場域轉型，自112年起轉虧為盈，並促使園區連續入選國內外旅遊熱點，113年旅客量近千萬人次。

新任觀光署長陳玉秀將在6月底上任，陳世凱認為，觀光需要了解市場、貼近市場的人才能做得更好，期待藉由陳玉秀豐富實務歷練與創新視野，強化政策與產業接軌，讓台灣觀光成為「世界首選」。（編輯：李錫璋）1140611