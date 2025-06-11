交通部公布新人事 史哲任高鐵董事長、鄭光遠掌台鐵

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）交通部長陳世凱今天召開記者會宣布，行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長，前松山文創園區總監陳玉秀接任觀光署長。

史哲為行政院政務委員，曾任文化部長、高雄市副市長、高雄市政府文化局局長、高雄市政府新聞處處長、台灣港務公司董事、一卡通票證公司董事、行政法人高雄流行音樂中心董事長、行政院勞委會勞工保險局總經理等職。

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鄭光遠為現任台灣高鐵董事長，曾在長榮集團多個部門任職，包括長榮航空總經理、董事長及長榮海運副總經理、長榮集團意大利海運董事長、長榮海運副總經理等職；2014年3月加入台灣高鐵，曾任台灣高鐵執行長、總經理。

陳玉秀是現任台鐵公司董事，曾任台北市電腦公會經理、台北市文化基金會整合行銷部及管理部總監、麗寶樂園總經理特助及台灣商業聯合總會綜合企劃處處長、松山文創園區總監等，具有豐富業界經驗，擅長組織管理、產業輔導、大型活動展演規劃及策辦等，熟悉科技化服務應用及創新服務。（編輯：吳素柔）1140611