鄭光遠任董事長 陳世凱：台鐵首位專業經理人

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長，交通部長陳世凱今天說，台鐵是台灣最重要軌道運具，鄭光遠為台鐵公司首位專業經理人，未來將協助台鐵改革，相信他能勝任。

交通部長陳世凱今天召開記者會，宣布台灣高鐵、台鐵與觀光署長人事案，相關人事派令將在6月底前生效，其中高鐵董事長鄭光遠將出任台鐵董事長。

交通部表示，鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團意大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空，擁有多元經驗。

台鐵自2024年1月1日公司化，陳世凱表示，鄭光遠非台鐵體系出身，是台鐵公司首位專業經理人，感謝鄭光遠願意協助台鐵未來改革。

陳世凱指出，鄭光遠在交通業界相當資深，曾在航空業、海運業、高鐵公司任職，一輩子都是專業經理人，以鄭光遠資深交通人角度，協助台鐵整體改革，相信將能做得很好。

陳世凱表示，高鐵單日運量約22萬人次，台鐵每日運量約65萬至70萬人次，約是高鐵3倍，也是台灣最重要軌道運具，台鐵改革、公司化歷程能不能成功，對於交通部而言將是相當重要，因此需要具經驗的專業經理人協助。

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至於台鐵總經理部分，陳世凱指出，將由馮輝昇繼續擔任。

交通部表示，馮輝昇對台鐵發展貢獻良多，他在台鐵公司化前，任職台灣鐵路管理局副局長，強化營運安全、優化App購票系統等，公司化後擔任總經理，致力推動數位轉型與智慧化運輸發展，這次續任展現台鐵改革目標的延續與承擔。（編輯：吳素柔）1140611