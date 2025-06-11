史哲掌高鐵 交長陳世凱：有交通經驗別誤解

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）行政院政務委員史哲將出任高鐵董事長，外界質疑其專業性。交通部長陳世凱今天說，史哲過去擔任高雄市副市長時曾督導交通局，更參與高雄輕軌與捷運規劃，請外界不要誤解史哲沒有交通經驗。

交通部長陳世凱今天召開記者會宣布，行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長，前松山文創園區總監陳玉秀接任觀光署長。相關人事派令將在6月底前生效。

交通部表示，將接任高鐵董事長的史哲，畢業於東海大學，擔任公職超過25年，歷經台中縣政府、行政院勞委會、高雄市政府、文化部長、政務委員等職務，橫跨地方與中央不同領域。

陳世凱表示，外界目前對於高鐵運量、運能、安全、精準度都有信心，但未來在旅客體驗、運輸文化、行銷還需提升。

他提到，史哲過去在高雄城市行銷可說是先行者、開創者，高雄目前最夯演唱會經濟，也是史哲當時在高雄市文化局或副市長任內推動，行銷能力有目共睹，「以他25年政務官經驗，確實可以幫助高鐵進一步前進。」

陳世凱透露，史哲未來還有一項重要任務，即高鐵南北延伸案，史哲曾擔任高雄市副市長，高鐵南延其中一段就是在高雄的延伸，未來將可協助高鐵與政府之間介面串接。

對於外界質疑史哲欠缺交通方面經驗，陳世凱也特別說明，史哲曾在高雄擔任5年副市長，任內督導交通局，並參與高雄輕軌和捷運規劃，「請大家不要誤解他沒有交通經驗，不應該有這樣的想法。」

另一個高鐵人事案為營運資深副總經理陳惠裕，將升任總經理。

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陳世凱表示，陳惠裕是高鐵成立近20年來首位從基層做起的總經理，歷經維修部、技術管理課、工程技術部、場站設施部、維修處等多個重要單位歷練。

陳世凱指出，高鐵即將迎接新車輛，未來包括安全面、維修面、接車等技術層面，將由陳惠裕協助。（編輯：黃名璽）1140611