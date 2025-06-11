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交通部：史哲以航發會董事身分入高鐵 擔任董事長

2025/6/11 12:56（6/11 13:02 更新）
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行政院核定行政院政務委員史哲為高鐵董事長。（中央社檔案照片）
行政院核定行政院政務委員史哲為高鐵董事長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北11日電）交通部次長伍勝園表示，他今天有看到文，行政院已核定行政院政務委員史哲為高鐵董事長，未來史哲將以航發會董事代表身分進入高鐵董事會。

立法院交通委員會上午併案審查朝野立委所提道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，交通部次長陳彥伯等人列席說明。在野黨立委焦點集中在高鐵以及台鐵人事。

外傳史哲將出任高鐵董事長，引發在野立委質疑他的專業及相關程序，詢問行政院是否已核定這項人事。伍勝園說，他今天有看到文，「行政院核定是他（史哲）未來當董事長」。

國民黨立委陳雪生詢問，現任高鐵董事長鄭光遠調到台鐵當董事長是否定案，交通部次長陳彥伯說，今天下午會開記者會對外說明。

國民黨立委洪孟楷質詢表示，民眾關注台鐵跟高鐵需要專業人才經營管理，現在傳出史哲接任高鐵董事長，試問史哲有何專業、是誰的決定。

陳彥伯說，所有國營事業都有一定的用人制度與程序，而相關程序正在進行中，還沒有定案，待程序完畢後會對外說明。交通業務的推動是靠所有交通人共同的努力，只要在這個團隊裡面的人，大概都是交通人，一定會發揮作用與能力。

洪孟楷說，媒體報導史哲不懂交通專業，難道搭過高鐵的人就能當高鐵董事長，史哲憑什麼當高鐵董事長，根本是外行領導內行。

陳彥伯表示，董事長是做公司治理，只要具有能力把公司治理做好，都是很棒的交通人，而目前相關行政程序還沒有走完，也要尊重高鐵董事會的決定，相關程序要完備。

台灣民眾黨立委黃國昌說，是否有黨證就可以當高鐵董事長，史哲到底有何交通專業。黃國昌數次追問，行政院是否已經核定史哲出任高鐵董事長。陳彥伯重申，關於高鐵或台鐵的用人，相關程序目前正在進行中，「今天應該可以完成」。

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國民黨立委黃健豪質詢說，史哲並非高鐵董事會成員，怎麼當董事長，程序上有點奇怪、顛倒。倘若史哲是高鐵董事會成員，「今天這個問題就不用問」。

伍勝園表示，要當高鐵董事長必須要有董事身分，他今天有看到文，行政院核定是史哲未來會當董事長，未來史哲將以航發會董事代表身分進入高鐵董事會。（編輯：萬淑彰）1140611

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