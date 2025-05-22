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高鐵營收亮眼首破500億 新列車2027年上線

2025/5/22 10:42（5/22 10:56 更新）
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台灣高鐵董事長鄭光遠（前排中）表示，新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台，預計2027年下半年上線。（台灣高鐵提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月22日
台灣高鐵董事長鄭光遠（前排中）表示，新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台，預計2027年下半年上線。（台灣高鐵提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月22日
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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣高鐵董事長鄭光遠表示，2024年營收首度突破500億元關卡，年增6.8%，展望未來，新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台，預計2027年下半年上線。

台灣高鐵今天上午召開股東常會，台灣高鐵指出，2024年2度實施常態增班，自去年3月1日起，每週總班次從1039班增至1060班；另於7月1日起，再增開至每週1103班次，全年共開出5萬7729班次列車，較2023年增加2738班。

鄭光遠今天致詞時表示，去年成績亮麗，2024年台灣高鐵全年旅運人次達7825萬人次，營收首度突破新台幣500億元關卡，達到531.9億元，年增6.8%，稅前淨利加計平穩額度達152.01億元，年增7.6%；整體日均運量達21.4萬人次，年增7%。

國際政經情勢近年動盪，他指出，台灣高鐵依然穩健成長，展望未來，新世代列車已進入製造階段並可望提前交車，最快2026年第4季新車就可以自日本來台，展開各項驗證測試，預計2027年下半年上線營運，前陣子高鐵也與日方簽訂增補合約，結合台灣高鐵18年營運經驗，融入在地需求升級。

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另外，鄭光遠表示，台灣高鐵公司正積極推動「車站服務2.0」的設施提升計畫，搭配現有700T列車車廂內的照明、遮陽、資訊顯示洗手間等各項設施升級。

他也表示，台灣高鐵2021年首度開國內交通運輸產業之先，發行可持續發展債券額度10億元，今年會評估市場利率，擬再度發行永續債券。（編輯：楊凱翔）1140522

鄭光遠
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