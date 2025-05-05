高鐵延伸宜蘭環評初審 交部：解決東部一票難求

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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部今天辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，交通部說，已辦現勘、公聽會，環境敏感議題邀相關主管機關釐清；宜蘭高鐵解決東部一票難求問題。

交通部次長伍勝園表示，這是宜蘭縣重大聯外工程，解決東部交通一票難求問題，帶動宜蘭產業、人口成長。

開發單位交通部鐵道局說，目前台鐵樹林七堵間路線容量呈現飽和狀態，東、西幹線列車路線重疊，就算導入EMU3000，開往花蓮縣、台東縣列車班次仍一票難求。

根據相關單位簡報，公路方面，北宜間平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，以通勤、商務與觀光為主，北宜間交通幹道僅國道5號、台2線、台9線與台鐵，供給明顯無法滿足需求。

交通部說，限建範圍為自高速鐵路路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬廊帶，目的為確保工程行為不影響高鐵結構及營運安全；禁建範圍土地已屬國有，是高鐵因興建、營運所需而取得的路權範圍。

至於宜蘭礁溪地區民眾對搭高鐵有回頭路疑慮，交通部說，目前西部高鐵各站都有類似情形，須透過轉乘接駁提供民眾服務；規劃站址對礁溪鄉、宜蘭頭城鎮以高鐵往返台北仍較台鐵具時間優勢，且提供不塞車選擇。

交通部表示，工程屬線狀，採高架及隧道型式為主，周邊土地仍可維持原使用；橋梁以不落墩原則通過既有農水路上方，取得農業部農田水利署同意後配合改道及變更，確保不影響上、下游灌溉水路通水及既有灌溉功能。

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此外，交通部說，高鐵已避開當地二龍太陽廟，最近距離約90公尺；跨經二龍河處位屬礁溪二龍競渡河段，橋梁將採大跨徑設計，避免在深槽區落墩，保留競渡所需河寬；設計階段也將融入相關文化元素。

「宜蘭高鐵特定區」議題，交通部表示，這計畫屬配合國家重大建設，由宜蘭縣政府依都市計畫法定程序辦理；相關特定區開發面積大小一事，須於都市計畫擬定及土地徵收相關程序中納入考量。（編輯：李明宗）1140505