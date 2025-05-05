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高鐵延伸宜蘭環評初審 正反方至環境部喊話

2025/5/5 10:19（5/5 10:38 更新）
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環境部5日上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。反對方舉「高鐵巨獸」看板，辦理登記進場。中央社記者張雄風攝 114年5月5日
環境部5日上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。反對方舉「高鐵巨獸」看板，辦理登記進場。中央社記者張雄風攝 114年5月5日
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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部今天審查高鐵延伸宜蘭環評案，正反方皆至環境部表達意見。正方高喊建設要公平、東部要高鐵；反方籲檢視此案可行性評估是否周延，並盼鐵道局納入原有台鐵提案以供比較。

環境部今天上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。由於此案頗受關注，環境部於會前比照之前「協和電廠更新改建計畫」環評案（四接環評），訂定進場發言人數上限為30人。

環境部表示，截至上午9時，已有45人登記旁聽、34人登記發言；最後經協調，共25人進場發言。

對於此案，支持、反對雙方今天上午皆抵達環境部表達意見。正方代表，由民進黨宜蘭縣黨部率宜蘭當地居民手舉「建設要公平、東部要高鐵」旗幟，呼籲環評委員關注東部交通建設與區域發展的公平正義。

反對方、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟提出3大訴求，呼籲監察院調查評估流程是否周延完備；建議在評估結果釐清前，暫緩環評及後續行政程序；盼鐵道局重啟可行性評估，並納入原有台鐵提案以供比較。

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此案目的事業主管機關為交通部，開發單位為交通部鐵道局，計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，高鐵南港站已預留尾軌路段約1公里，並於大坑溪以西已出土，新建工程約59.6公里，並設置1處維修基地。

交通部「2020年版運輸政策白皮書」規劃以4個90分鐘串連東西走廊；其中，高鐵若延伸宜蘭，將打開樹林七堵間鐵路瓶頸，提升東部軌道系統聯外速度及可靠度，預估高鐵延伸宜蘭後、車程較台鐵節省27分鐘。（編輯：戴光育）1140505

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環境部5日上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。由民進黨宜蘭縣黨部率宜蘭當地居民手舉「建設要公平、東部要高鐵」旗幟，呼籲環評委員關注東部交通建設與區域發展的公平正義。中央社記者張雄風攝 114年5月5日
環境部5日上午9時30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。由民進黨宜蘭縣黨部率宜蘭當地居民手舉「建設要公平、東部要高鐵」旗幟，呼籲環評委員關注東部交通建設與區域發展的公平正義。中央社記者張雄風攝 114年5月5日
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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