高鐵延伸宜蘭環評限制參與 環長籲交通部多溝通

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）環境部將召開高鐵延伸宜蘭二階環評，開會通知寫明登記發言人數至多30人引起議論，環境部長彭啓明今天說，時間有限難以容納所有意見，也呼籲交通部與地方加強溝通。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線從台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，計畫已進入第2階段環評。

根據環境部發出的開會通知單，「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議將於5月5日上午展開，預計召開全天審查，但卻限制現場旁聽的總人數以20人為原則，最多30人為上限，同時也限制登記發言民眾除發言時間外，不得在審查會議室內。

環境部環境保護司副司長呂雅雯說明，根據環境部環境影響評估審查旁聽要點，環評會議旁聽都是以20個人為原則，這次則是最多開放到30個，有鑒於上次四接環評會議發生衝突的情況，這次還是希望大家人身安全，因此也限制民眾是分批進會議室發言。

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彭啓明今天出席台灣環保聯盟「台灣永續環境特展－打造永續環境記事」特展開幕，接受媒體聯訪被問及此事時表示，過去環評會議、像是四接審查，環境部都會盡量讓大家發言，但真的時間有限，若一個人發言3分鐘，像四接有五、六十個人報名，基本上一天審查時間就沒了，尤其當每人說的內容都是重複的，這是不是一個有效率的方式還是必須再討論改進。

彭啓明也表示，透過幾次環評審查也會發現，許多衝突本不該由環評會議解決，呼籲交通部還是應該好好跟地方多溝通會更好，自己也有收到陳情信，也有跟交通部長陳世凱建議多辦幾場公聽會，「的確我們有提出這樣的建議」，但還是要看鐵道局如何執行。（編輯：林恕暉）1140426