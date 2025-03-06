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高鐵延宜蘭公聽會新北場 民眾要求雙溪設站

2025/3/6 18:38（3/6 19:11 更新）
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高鐵延宜蘭二階環評公聽會新北場6日下午在汐止區公所登場，鐵道局報告指出，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，滿足往返東部旅運需求，另可健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，是環島高效鐵路網重要連結。中央社記者趙敏雅攝 114年3月6日
高鐵延宜蘭二階環評公聽會新北場6日下午在汐止區公所登場，鐵道局報告指出，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，滿足往返東部旅運需求，另可健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，是環島高效鐵路網重要連結。中央社記者趙敏雅攝 114年3月6日
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（中央社記者趙敏雅新北6日電）高鐵延宜蘭二階環評公聽會新北場，有里長及民眾表示，規畫只對宜蘭有利，應設雙溪站，帶動東北角發展。顧問公司說，曾評估在平溪和雙溪設站，但腹地不足，困難度大。

高鐵延宜蘭二階環評公聽會新北場下午在汐止區公所登場，鐵道局報告時說，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，滿足往返東部旅運需求，另可健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，是環島高效鐵路網重要連結。

交通部鐵道局簡報指出，高鐵延伸宜蘭計畫路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭止，全線長約60.6公里，沿線經台北市南港區、新北市汐止區、平溪區、雙溪區、貢寮區，再以圓弧形避開翡翠水庫集水區，進入宜蘭頭城鎮、礁溪鄉等，計畫於宜蘭政府東南側設宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地。

新北雙溪區外柑里民郭姓男子說，目前的規畫只有對宜蘭有利，政府花這麼多錢只有造福宜蘭，對東北角發展和新北偏鄉沒有幫助，建議雙溪應設站，因此代表強烈抗議，要求設站平衡區域發展。另外，有汐止里長認為汐止人口愈來愈多，高鐵卻沒設站不合理。

汐止區東山里里長虞恉剛表示，東山里有3、400人沒有自來水，飲用石硿子溪的溪水，擔心施工會污染溪水，要求在上游設置集水設施，避免影響民眾飲用水安全。

雙溪區上林里里長簡德福表示，雙溪可以設站最好，但台二丙兩端如果能貫通，就可以解決國五塞車問題，不必捨近求遠。

顧問公司表示，曾評估在平溪和雙溪評估，高鐵月台長度需至少800公尺長，但平溪或雙溪的腹地不足，設站工程技術難度高。另對於水源區範圍，有專業評估，施工不會有影響，也不會去影響水質。

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簡德福說，規劃路線時沒有聽地方聲音，現在辦公聽會，「只是叫我們來背書，我們提出意見，你們都說不行，要不要換間公司來設計？」

交通部表示，高鐵延伸宜蘭有助東北角交通狀況，減輕車流的壓力，對於地方所提意見都會納入考量，後續還會再持續溝通說明。（編輯：張銘坤）1140306

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高鐵延宜蘭二階環評公聽會新北場6日下午在汐止區公所登場，雙溪區上林里里長簡德福（持麥克風者）會中表示，規劃路線時沒聽地方聲音，現在辦公聽會，「只是叫我們來背書，我們提出意見，你們都說不行，要不要換間公司來設計？」中央社記者趙敏雅攝 114年3月6日
高鐵延宜蘭二階環評公聽會新北場6日下午在汐止區公所登場，雙溪區上林里里長簡德福（持麥克風者）會中表示，規劃路線時沒聽地方聲音，現在辦公聽會，「只是叫我們來背書，我們提出意見，你們都說不行，要不要換間公司來設計？」中央社記者趙敏雅攝 114年3月6日
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