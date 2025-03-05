高鐵延伸宜蘭公聽會 支持與反對民眾意見交鋒

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）交通部今天在宜蘭舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估公聽會」。贊成興建者認為，有高鐵才能吸引產業進駐、促進地方繁榮；反對者認為，高鐵就算蓋了也無法解決國5塞車問題。

交通部鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，滿足往返東部的旅運需求。

高鐵延伸宜蘭計畫已進入二階環評，交通部依「環境影響評估法」，今天在宜蘭大學舉辦公聽會，明天另於台北市與新北市舉行公聽會。

「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等8個公民團體聯合發布聲明指出，就算高鐵延伸宜蘭建設完成，國道5號仍處於過飽和狀態，因此高鐵並無法解決國5壅塞問題，反而可能加劇宜蘭交通問題。

此外，這項建設沿線將切割大面積農地與聚落，影響農業灌溉系統、土地利用紋理及地方聚落發展。

民團表示，宜蘭已深受觀光人潮壓力，高鐵若進一步帶來大量遊客，恐加劇地方交通與環境負擔。另據環評報告，高鐵站旅客使用運具比例顯示，僅5%搭乘公車，多數仍依賴小汽車與計程車，顯示高鐵將加重宜蘭交通問題，而非改善現況。宜蘭需要的不是高鐵，而是更完善的地方公共運輸。

宜蘭縣壯圍鄉長沈清山等認為，高鐵延伸宜蘭可吸引產業進駐投資，也可讓旅外的宜蘭人返鄉就業生活，希望政府早日推動完工。

交通部鐵道局指出，國5通車後，北宜往來旅次大幅成長，假日更是壅塞。此外，台鐵受瓶頸路段，東部幹線在尖峰時供不應求，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性。

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交通部鐵道局表示，這項計畫路線已避開翡翠水庫，並在宜蘭端興建1處車站，設在宜蘭縣政中心東南側，可兼顧蘭陽溪以北及以南的區域均衡發展。

此外，針對施工期間對於野生動物棲息、廢棄土方等影響，已提出減輕政策，像是設置圍籬、避免於晨昏時段野生動物活動高峰時施工、廢棄土方或裸露土方將以防水布覆蓋，避免土壤流失。（編輯：李錫璋）1140305